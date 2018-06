Leserbrief Integration scheint kaum möglich Video verherrlichte den Dschihad Walter Röthlisberger, Märstetten

So, nun wissen wir es klar und deutlich: «Werdet nicht schwach und werdet nicht traurig, denn wir werden erhaben sein über das, was sie uns antun – ihr werdet die Oberhand haben, wenn ihr nur gläubig seid.»

Das sagte nicht etwa Donald Trump, sondern der Präsident des Islamischen Zentralrates der Schweiz, Nicolas Blancho, zu seinen Unterstützern nach der Verkündigung eines Schuldspruchs des Bundesstrafgerichts gegen ein Mitglied des IZRS. «. . . ihr (damit sind wohl Muslime gemeint) werdet die Oberhand haben.»

Die Oberhand des Islams in der Schweiz? Das wären ja schöne Aussichten. Und eine faire Integration solcher Oberhand-Leute scheint mir da kaum je möglich. Was tun? Wehret den Anfängen! Extremisten haben in der Schweiz keinen Platz. Ich befürworte eine Nulltoleranzpolitik gegen solche IZRS-Absichten und Gesinnung.