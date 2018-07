Leserbrief Hünenberg sollte massvoll wachsen Zur Entwicklung der Gemeinde Hünenberg

Die Gemeinde Hünenberg, welche sich richtigerweise als Familiengemeinde positioniert, hat in den letzten Jahrzehnten ein enormes Wachstum durchlaufen. Das stellt für die Gemeinde bekanntlich eine grosse Herausforderung dar. Diese äussert sich unter anderem in einem hohen Bedarf an Schulraum. Nun steht die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony an. Ich bin der Ansicht, dass man bestehende Infrastruktur, sofern sie weiterhin zweckdienlich ist, in gutem Zustand erhalten soll und unterstütze deshalb diese Investition.

Ich stelle mir aber die Frage, wie Hünenberg in Zukunft weiterwachsen soll. Im Kanton Zug müssen vom Staat pro Jahr und Schüler rund 15 000 Franken (Vollkosten) aufgebracht werden. Die durchschnittlichen jährlichen Einnahmen an reinen Gemeindesteuern betragen in Hünenberg pro Steuerhaushalt leicht über 3000 Franken. Die Gemeinde ist nicht zuletzt wegen ihrer hohen Ausgaben im Schulbereich darauf angewiesen, auch für überdurchschnittlich gute Steuerzahler attraktiv zu bleiben. Gegenwärtig ist eine gewisse Fokussierung auf natürliche Personen angesagt, da wir leider mit der Industrielandsituation im Bösch bei den juristischen Personen kurzfristig nicht die besten Karten haben. Die Anstrengungen zur Entwicklung des Bösch müssen aber anhalten.

Attraktivität für Hünenberg als Wohngemeinde bleibt erhalten, wenn der Steuerfuss wettbewerbsfähig ist und die Lebensqualität hoch bleibt. Nur so kann die Strategie einer Familiengemeinde mit erstklassigem Schulangebot aufrechterhalten werden. Bei einem zu starken zukünftigen Breitenwachstum ist diese gefährdet.

Beat Unternährer, Kantonsrat FDP, Hünenberg See