Leserbrief Hörner bringen Verletzungsgefahr Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Helmut Ammann, Frauenfeld-Bühl

Die Hornkuh-Initiative drückt auf die Tränendrüsen. Sie wirft besonders ein Loblied auf die gehörnten Kühe und Rinder. Grosszügig wird auf kritische Punkte dieser Tiere verzichtet. Hörner bringen für die Tiere wie auch für die Tierpfleger die Gefahr von zum Teil schweren Verletzungen.

So haben unter anderem Tierpfleger durch einen Stoss mit einem Horn sogar ein Augenlicht verloren. Tiere mit Hörnern werden meistens in Ställen gehalten, wo sie über Tage oder Wochen fixiert sind, eine widernatürliche Haltung. Ausgenommen ist der Weidegang oder bei periodischen Ausläufen. Tiere können sich in Anbindeställen selbst verletzen; etwa, wenn ein Tier bei der liegenden Nachbarin auf eine Zitze steht oder Tiere übereinander treten. Heute sind Laufställe aktuell. Darin können sich die Tiere nach eigenem Gutdünken frei und natürlich bewegen. Dazu sollten sie meistens hornlos sein, damit die Verletzungsgefahren gering und die Tiere zudem ruhiger sind. Mit diesen Kriterien lege ich ein überzeugtes Nein in die Urne.