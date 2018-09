Leserbrief Gewalt läuft aus dem Ruder Anita Mannhart, St.Gallen

Unsere Angehörigen im öffentlichen Dienst (Polizistinnen und Polizisten, Busfahrerinnen und Busfahrer, Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter) müssen mit täglich zunehmender Gewalt gegen sie rechnen. Jede neue diesbezügliche Meldung ruft kurzfristig Empörung hervor, damit hat sich’s dann aber schnell. So ist es immer. Wie lange lassen wir das als Gesellschaft eigentlich noch zu? Diesbezüglich ist es bereits später, als man denkt. Vor allem Gewaltorgien gegen Polizei gelangen seit langem aus dem Ruder.

Ist es Absicht, dass man wartet, bis sie nicht mehr in den Griff zu kriegen sind? Schlägt dann die Stunde gewisser parteipolitischer Interessen, endlich Zustände zu implementieren, die an die ehemalige DDR oder heutige Diktaturen erinnern? Rufe nach starken Führern, welcher Couleur auch immer, werden längst da und dort laut. Wollen wir das? Nein, es würde uns alle gleichermassen treffen.

Ich will keine mundtoten Bürger, die aus Angst vor Repressalien nichts mehr sagen. Hat das Nichtreagieren gewisser politischer Kreise genau dieses System im Fokus? Die bestehenden Gesetze reichen offensichtlich nicht aus. Nicht gewährleistetes Sicherheitsbedürfnis der Bürger wird der Nährboden für weit schlimmere Zustände als wie jüngst in Zürich und zurzeit in Chemnitz sein. Die jeweilige Schuldzuweisung an die Polizei ist falsch.

Es ist das Versagen unserer politischen Entscheidungsträger im Parlament. Wer mag am Morgen in der Erwartung zur Arbeit gehen, um dort mit Gewalt übelster Art konfrontiert zu werden? Wir würden uns das nicht gefallen lassen. Unsere Polizei darf sich aber gar nicht angemessen wehren, und die Gewalttäter wissen das genau. Meist sind Leute bestimmter politischer Ideologie auf der Lauer, um Polizisten schnell vor Gericht zu zerren, weil ein Rotzlöffel mal am Ärmel gepackt wurde. Im Volksmund nennt man diese Aufpasser «Linksglismeti». Diese «Menschenfreunde» blenden aus, dass es eigentlich die Aufgabe der Eltern gewesen wäre, ihre Rotzlöffel rechtzeitig am Ärmel zu packen.