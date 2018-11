Leserbrief Gehört die Hornkuh in die Verfassung? Leserbrief zur Hornkuhinitiative-Abstimmung vom 25. November. Armin Stoffel, Herisau

Frage: Bildet diese Hornkuh wirklich ein verfassungswürdiges Anliegen, das in unserem Grundgesetz abgehandelt werden darf? Zur Erinnerung: Unsere Bundesverfassung legt wichtige Grundsätze für das gesellschaftliche, politische, kulturelle und wirtschaftliche Leben fest. Hier zwei konkrete Beispiele: Gleichstellung von Mann und Frau (Art. 8) sowie AHV/IV (Art. 111). Gemessen an diesen beiden bedeutenden Themen gehört die Hornkuh natürlich nicht in die Verfassung.

Sollten Volk und Stände am 25. November mehrheitlich aber dennoch zustimmen – und so lauten die vorläufigen Prognosen – dann übernehme ich gerne die Rolle des Esels, weil ich dann ebenfalls Anspruch auf eine namentliche Erwähnung in unserer Bundesverfassung habe. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein grosses Herz wie jenes von Initiant Armin Capaul für seine Hornkuh, gleichzeitig aber auch einen hellen, kühlen und wachen Kopf, der Ihnen sagt, dass trotz aller Sympathie diese Hornkuh nicht in unsere Bundesverfassung gehört. Eben diese wichtige Kopfarbeit hat Bundesrat und beide Kammern im eidgenössischen Parlament dazu bewogen, diese Initiative mit einer klaren Mehrheit abzulehnen.