Leserbrief Gedanken zum Ju-52-Unglück Kritik an fehlender Ausrüstung, Ausgabe vom 9. August Hermann Bigler, St.Gallen

Der Absturz von HB-HOT vom 4.August 2018 schockte alle, er ist tragisch und unverständlich für uns Fussgänger. Was wir wissen, es war extrem heiss in diesen Tagen, das Flugzeug war relativ hoch und in entsprechend dünnerer Luft.

Die Piloten waren Profis im wahrsten Sinne des Wortes und flogen an den Grenzen des Machbaren. Auch wir denken an die betroffenen Mitmenschen aber alle müssen nach vorne schauen, denn es gibt hier kein zurück. Die Kritik an fehlender Ausrüstung, die Meinungen von Matthias Samuel Jauslin, Zentralpräsident des Aero-Clubs der Schweiz, sind jetzt fehl am Platz.

Die Herkunft der Flugzeuge, die Philosophie der Ju-Air und der operative Chef Kurt Waldmeier kommen aus unserer Luftwaffe. Zuständig für den Flugbetrieb ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt. In wenigen Tagen werden die Ju-52 wieder starten. Happy Landing!