Leserbrief Für die Umstellung auf Betreuungsgutscheine Nach mehreren Zuger Gemeinden soll auch in Hünenberg auf das Betreuungsgutscheinmodell gewechselt werden. Das sei fairer.

In Hünenberg prüft zurzeit eine Ad-hoc-Kommission Alternativen zum Subventionierungssystem in der familienergänzenden Kinderbetreuung. Momentan ist es nur möglich, Subventionen von der Gemeinde Hünenberg zu erhalten, wenn man die Kinderbetreuung von Familie Plus in Hünenberg wählt. Es gibt jedoch prüfenswerte Alternativen. Mit dem liberalen Betreuungsgutscheinmodell müssten die ÖV-Pendler, die im Zythus wohnen und in Zug oder Rotkreuz arbeiten, ihre Kinder nicht vor der Arbeit extra ins Dorf bringen. Sondern sie könnten sie bei einer Kita direkt neben dem Arbeitsplatz in Zug oder Rotkreuz anmelden und dennoch Subventionen erhalten.

Punkto Qualität muss man keine Bedenken haben: Alle Kitas im Kanton Zug unterstehen strengen Kontrollen der Gemeinden. Nebst Cham, Steinhausen und Baar startet auch die Stadt Zug ab 2019 mit dem Betreuungsgutscheinmodell. Störend ist ausserdem, dass in Hünenberg Eltern mit einem Gesamteinkommen von über 150 000 Franken Subventionen erhalten. Es gibt andere Bevölkerungsgruppen, welche die Unterstützung vom Staat definitiv dringender brauchten. In Cham und Steinhausen liegen die Einkommensgrenzen für Subventionen bei 110 000 beziehungsweise 120 000 Franken.

In diesem Sinne befürworte ich eine Umstellung auf das Betreuungsgutscheinmodell und bitte die zuständige Ad-hoc-Kommission, auch über den Maximalbetrag zu diskutieren.

Gian Brun, Kandidat Kantonsrat FDP, Hünenberg See