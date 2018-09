Leserbrief Für glaubwürdige Energiewende Peter Gunz, Eschlikon

Meine Veloferien führten mich diesen Sommer, oft mit Gegenwind, an mehreren Windenergieanlagen in Norddeutschland vorbei. Ende 2017 stehen in der ganzen Schweiz 37 Windräder, die im ganzen Jahr 132,6 GWh Strom ins Netz abgegeben haben. Dies entspricht 0,15 Prozent des Gesamtstromverbrauches unseres Landes. (Quelle: www.windfakten.ch) Wie viel Rückenwind ist für eine glaubwürdige Energiewende noch nötig?