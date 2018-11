Leserbrief Für ein deutliches Ja Leserbrief zur Selbstbestimmungsinitative-Abstimmung vom 25. November. Wolfgang Eisenbeiss, St. Gallen

Eine Ablehnung der Selbstbestimmungs-Initiative bringt eine irreparable Schmälerung unserer Souveränität. Wehret den Anfängen! Weitere Vorstösse mit gleichem Ziel werden folgen. Darum bereits jetzt Klarheit mit einem deutlichen Ja. Es ist auch eine Antwort an das unverfrorene EU-Verdikt in Sachen Börsenverweigerung bei gleichzeitiger Ausnützung schweizerischer Gutmütigkeit in Sachen «Kohäsionsmilliarde».