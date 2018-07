Leserbrief Flugbetrieb im Vergleich Fluglärm nimmt massiv zu

Hermann Bigler, St. Gallen

Zufällig lese ich in der gleichen Ausgabe in einem ganz anderen Zusammenhang, ein Verlierer vor dem Bundesgericht erwägt nun, den Fall an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg zu ziehen.

Das wiederum erinnert mich an einen persönlichen Besuch vom 16. Mai 2017 auf dem Militärflugplatz Meiringen. An diesem Dienstag besuchte das Bundesamtsgericht aus St. Gallen gemeinsam mit den Fluglärmgegnern im Haslital den Kampfjetbetrieb vor Ort.

Nach dem negativen Entscheid für die Fluglärmgegner (Entscheid vom 16.09.2017) werden diese ihr Anliegen sehr wahrscheinlich an das Bundesgericht weiterziehen und planen jetzt schon, wenn nötig den Europäischen Menschengerichtshof in Strassburg einzuschalten.

Ich besuche oft den Kampfjetbetrieb in Meiringen-Unterbach. Ich besuche wöchentlich den interessanten Flugbetrieb in Altenrhein. Meine Empfehlung an die Aktion gegen Fluglärm Altenrhein (AgF): Machen Sie einmal Ferien in Unterbach während dem Flugbetrieb. Nachher würden Sie den Flugbetrieb in Altenrhein nur noch lieben und lieben und lieben!