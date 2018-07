Leserbrief Flagge zeigen Herz statt Flagge zeigen Heidi Dallapiazza, Buchs

Ich staune, wie ein kleines Abzeichen so eine Reaktion auslöst beim Schreiber. Mir scheint, er hat Mühe mit Menschen, die ihre Zugehörigkeit zum Land zeigen. Wieso spricht er denn von «unserer Aufmerksamkeit», es ist ja seine persönliche Wahrnehmung? Pardon, das wäre den wenigsten aufgefallen. Sich über andere Menschen hermachen mit abschätzigen Bemerkungen ist mehr als unreif.

Respekt und Wertschätzung gehen mehr und mehr verloren, es ist Mode geworden, besonders öffentliche Personen mies zu machen. Was soll das? Patriotismus in der Politik oder im Fussball ist nicht dasselbe, nicht wahr? Was erlaubt sich ein Bundesrat, eine kleine Flagge zu tragen, unerhört. Andererseits flattern überall Schweizer Fahnen, wenn die Sportler kämpfen. Also bitte, Herr Bader. Lieber Flagge zeigen, als sich wie ein Fähnlein nach jedem Wind zu drehen.