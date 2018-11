Leserbrief Finanzieller Anreiz für die Bauern Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Peter Hinderling, Bottighofen

In Europa wird seit den 70er- Jahren enthornt. 200'000 Kälbchen werden bei uns jährlich in den ersten 3 Lebenswochen unter Narkose die Hörnerknospen weggebrannt; in Deutschland innert 6 Wochen, ohne Betäubung. Das Rind ist ausschliesslich ein Nutztier, und damit lässt sich – Tierschutz hin oder her – (fast) alles anstellen. Die Idylle mit stolzen, behornten Kühen auf saftigen Wiesen ist fast nur noch auf Milchpackungen zu sehen.

Viele Bauern haben von der Anbindehaltung auf Freilaufställe gewechselt, da diese als artgerechter gelten. So ist die Problematik rund um das Horn erst richtig entstanden; sich frei bewegende Kühe brauchen mehr Platz, und den verschaffen sie sich, wenn nötig so wie von Natur aus dafür vorgesehen, mit ihren Hörnern. Für die aus heutiger Sicht artgerechteste Haltung – im Freilaufstall mit Horn – müsste der Viehbestand verkleinert werden. Hier setzt die Hornkuh-Initiative an. Sie schafft Bauern, die bewusst auf beides setzen, einen finanziellen Anreiz. Das erlaubt ein wirtschaftliches Bauerntum ohne grobe Verletzung der Tierwürde. Ich stimme Ja für Initiative und Original, das mit weniger als einem Franken pro Tag zumindest erhalten werden kann.