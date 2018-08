Leserbrief «Es gibt nicht ‹zu viele› Wölfe» Ein Leserbrief zum Artikel «Der Wolf M60 streift durch die Zuger Wälder» aus der Ausgabe vom 14. August.

Ich wünschte mir einfach nur, dass man in einer Zeitung von Jägern einmal lesen könnte: «Schön, dass der Wolf bei uns angekommen ist. Wir begrüssen das sehr.» Stattdessen wird bereits bei der Ankunft des ersten Wolfes im Kanton vorgebahnt, die Tiere zu «regulieren». Gemäss Herrn Meier, Präsident Patentjägerverein, müsse man sich in Zukunft die Frage stellen, wie viele Wölfe man toleriere – denn die Bestände der anderen Wildtiere würden zurückgehen, gäbe es zu viele Wölfe. Liebe Jäger, es gibt nicht «zu viele» Wölfe. Wäre das so, und die Beutetiere gingen zurück, hätten die Wölfe wegen Nahrungsmangel weniger Junge, oder würden weiterziehen, also ihren Bestand nach unten regeln. Ein Eingreifen durch den Menschen beziehungsweise Jäger ist dabei absolut unnötig.

Daniel Kronauer, Steinhausen