Leserbrief Es geht um saubere Lebensgrundlagen Leserbriefe zur Abstimmung vom 23. September zur Agrar-Initiative.

Bei den Initiativen Fairfood und Ernährungssouveränität geht es um unsere Lebensgrundlagen – sauberes Wasser, saubere Luft und gesunder Boden. Bodenlebewesen sorgen klaglos dafür, aber nicht in überdüngten, mit Pestiziden behandelten und plattgewalzten Böden. Der Humusverlust der letzten Jahrzehnte durch die industrielle Landwirtschaft verursacht grosse CO2-Emissionen und trägt mit zum Klimawandel bei.

Es geht um Wertschätzung der Bauern, der Lebensmittel und Tiere, für eine faire Behandlung und ehrliche Waren. Es muss deklariert sein, wofür ich bezahle und was ich esse. Vielfalt kommt von kleinbäuerlichen Strukturen und lokal angepassten Sorten und nicht durch das Diktat grosser Agrokonzerne. Subvention durch mein Steuergeld, da darf ich den Anspruch anbringen, wie die Versorgung mit Lebensmitteln zu erfolgen hat und dass meine Umwelt dabei nicht kaputtgemacht wird. Habe ich nur die Wahl zwischen Verhungern und Vergiftetwerden?

Was wir hier nicht wollen, soll anderswo auch respektiert und eingehalten werden. Zum Wohle aller und nicht nur auf Kosten anderer. Die bürgerliche Angstmacherei ist einmal mehr riskant, schädlich und teuer. Gesundes Wirtschaften sieht anders aus. Daher 2 Mal Ja und ein drittes Ja fürs Velo.



«Fair food» klingt gut: Wer ist schon gegen gesunde Lebensmittel, die umwelt- und tierfreundlich sowie unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden? Aber wie kommen wir zu mehr «Fair food»?

Entweder durch selbstverantwortliches Handeln der Konsumenten, die bereit sind, für qualitativ hochwertige Lebensmittel einen höheren Preis zu bezahlen. Oder durch staatliche Bevormundung der Konsumenten mit rigiden Vorschriften und einem massiven Ausbau des Kontrollapparats. Genau darauf setzt die «Fair-Food-Initiative». Haufenweise neue Vorschriften und eine Aufblähung der Administration wären die Folge.

Dass die Preise dadurch (vor allem bei importierten Lebensmitteln) markant steigen würden, liegt auf der Hand. Die «Hochpreisinsel Schweiz» würde weiter aus- statt abgebaut, was unweigerlich zu einer Zunahme des Einkaufstourismus führen würde. Dies würde den Thurgau als Grenzkanton und das einheimische Gewerbe überdurchschnittlich treffen. Setzen Sie daher lieber eigenverantwortlich auf «Fair food» – und sagen Sie Nein zu staatlich verordnetem «Fair food»!



Ziel der Fair-Food-Initiative ist es, tierfreundlich, naturnah und fair produzierten Lebensmitteln einen Marktvorteil zu verschaffen. Als Verfassungsartikel ist sie offen formuliert: «Der Bund stärkt…, der Bund stellt sicher…, sorgt dafür, dass…, der Bund kann…, fördert…»

Das Bundesparlament wird nach Annahme der Initiative die entsprechenden Gesetzesänderungen diskutieren und mit Sicherheit eine konsumenten- und landwirtschaftsfreundliche Umsetzung beschliessen! Es ist deshalb absurd und zeugt vom Argumente-Notstand, wenn nun Economiesuisse behauptet, Lebensmittel würden wegen Fair-Food 50 Prozent teurer.

Der Bundesrat ist korrekt, wenn er verlauten lässt, dass es unseriös wäre, heute Aussagen zur Preisentwicklung zu machen, denn das sei abhängig davon, wie das Parlament die Initiative umsetze. Ich vertraue auf unser Parlament und sage ja zu Fair-Food.

Auch ich bin für nachhaltige und ressourcenschonende Lebensmittelproduktion. Der Trend in unserer Schweizer Landwirtschaft läuft in die rich- tige Richtung, es wird nachhaltiger und mit mehr Bewusstsein für das ökologische Gleichgewicht und das Tierwohl produziert. Die Agrar-Initiativen schiessen aber deutlich am (eigentlich guten) Ziel vorbei.

Sie sind kaum umsetzbar, blähen unsere Verwaltung auf, verteuern unsere eigenen Lebensmittel und sind mit internationalem Handelsrecht nicht vereinbar. Wer glaubt, die Konsumenten kauften weiterhin schön brav in der Schweiz ein und bezahlten die höheren Preise, ist unrealistisch. Der Einkaufstourismus würde stark zunehmen und so auch noch Arbeitsplätze gefährden.

Besonders störend ist, dass die Vorlagen zu einem staatlichen Essdiktat führen. Wir Konsumenten bestimmen nicht mehr selber, was wir einkaufen. Das ist, wie wenn der Staat bestimmt, wo und wie wir unsere Ferien verbringen oder welche Kleider wir anziehen dürfen. Fehlt nur noch, dass der Staat auch vorschreibt, welchen Partner wir auszuwählen haben! Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Deshalb: Wer Eigenverantwortung noch immer wichtig findet, stimmt 2 x Nein.

Wohl niemand ist für ungesunde, tierfeindliche, umweltfressende und unfair hergestellte Lebensmittel. Und doch haben sie noch einen entscheidenden Vorteil. Sie sind meist viel billiger als die schonenden Produkte. Und das auch nur, weil die Schäden, die sie verursachen, nicht angemessen im Preis berücksichtigt werden.

Das ist fatal und muss sich ändern, was nicht leicht ist, nicht nur wegen internationaler Verträge und Kontrolle. Aber das lässt sich regeln, die Folgen weiterer Umweltschäden nicht. So führt kein Weg daran vorbei: Es muss sehr viel mehr und schneller in Richtung umweltschonendere, tierfreundlichere und fairere Produktion und auch Verkehrsmittel gehen. Viel Zeit bleibt nicht, und darum empfehlen wir ein Ja sowohl für die Fairfood-, für die Ernährungssouveränitäts- als auch die Veloweg-Initiative.