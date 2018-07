Leserbrief Es geht auch ohne Gift Zu den Wespen

Wespen mögen zwar nützlich sein. Direkt vor meinem Schlafzimmerfenster mag ich sie weniger. Bekanntlich sollte man diese Tiere nicht anblasen. Ich entschliesse mich also für das Gegenteil. Ich nehme meinen Staubsauger mit Wassertank und halte das Rohr vor das Anflugloch oder genauer gesagt vor die Ritze unter dem Dach (am Morgen, wenn die Insekten noch nicht so lebendig sind). Für die Heimkehrer nehme ich das Rohr etwas zurück und warte, bis sie gelandet sind, dann können sie nicht mehr schnell wegmanövrieren, wenn ich mich dann auf sie zu bewege. Den Fruchtfliegen in der Küche kann auf diese Art auch sehr einfach begegnet werden, indem man das Rohr frontal zum Insekt nähert.

Tony Stocklin, Steinhausen