Leserbrief Es fehlen die Kontrollmöglichkeiten Regula Streckeisen, Romanshorn, Redaktionsleitung TG-Akzente

Ich bin schockiert. Kriegsmaterial soll gemäss der Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommissionen des National- und Ständerates künftig auch in Länder exportiert werden dürfen, in denen Bürgerkrieg herrscht. Wo bleiben da unsere Neutralität und unsere international oft gefragten «Guten Dienste» für Konfliktbewältigung und Frieden? Die humanitäre Tradition der Schweiz wird ohne Not den Gewinninteressen einer einzelnen Branche geopfert.

Der Bundesrat setzt zwar Bewilligungskriterien ein, aber es grenzt an hochgradige Naivität anzunehmen, dass ausgeführtes Kriegsmaterial dann nicht in einem solchen Bürgerkrieg zum Einsatz kommt. Kontrollmöglichkeiten fehlen. Damit endet aber unsere Neutralität und steigt die Gefahr, dass die weniger begünstigte Bürgerkriegspartei sich mit Terrorakten in der Schweiz rächt. Solcher Terror würde den Exportgewinn auffressen und die Sicherheit der Schweiz mehr gefährden, als wenn die Rüstungsindustrie auf die fragwürdige Stärkung verzichten muss. Glücklicherweise gibt die Kommissionsminderheit nicht auf.

Die EVP engagiert sich bereits zusammen mit anderen Parteien für eine Änderung des Waffengesetzes mit dem Ziel, dass Verordnungen zur Waffenausfuhr nur noch mit Zustimmung der gesamten Räte geändert werden dürfen. Damit gäbe es neu die Möglichkeit eines Referendums und einer Volksabstimmung. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit des Volkes den skandalösen Waffenausfuhrentscheid ablehnen würde, wenn sie könnte.