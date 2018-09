Leserbrief Es droht eine Abschottung und Schwächung Leserbriefe zur Abstimmung vom 23. September zur Agrar-Initiative.

Die «Fair-Food-Initiative» und die «Initiative für Ernährungssouveränität» sind eigentliche Abschottungsinitiativen. Warum? Sie wollen die Schweizer Landwirtschaft mit drastischen Werkzeugen vom Rest der Welt abschotten. Es ist einleuchtend, dass Tomaten in Spanien nicht unter den gleichen Bedingungen wie in der Schweiz produziert werden können. Trotzdem verlangen dies die Initianten. Um ihre Ziele durchzusetzen, wollen sie Zölle auf ausländische Lebensmittel einführen.

Auch Importverbote sehen die Initianten vor. Die beiden Initiativen atmen den Geist des Protektionismus. Sie schaden damit unserer erfolgreichen Exportindustrie. Sie ist auf offene Märkte angewiesen. Sie ist auch auf Rechtssicherheit und funktionierende internationale Handelsbeziehungen angewiesen. Wir sind ein kleines, offenes Land und verkaufen unsere Produkte rund um den Globus. Das schafft Hunderttausende Arbeitsplätze.

Und sorgt für Wohlstand in unserem Land. Die Schweizerinnen und Schweizer wären nicht klug, wenn sie die Regeln brechen, von denen sie am meisten profitieren. Ich lehne deshalb am 23. September die «Fair-Food-Initiative» sowie die «Initiative für Ernährungssouveränität» entschieden ab.

Die beiden Agrarinitiativen haben eigentlich Gutes im Sinn. Die Initianten möchten die ganze Schweiz mit Lebensmitteln aus nachhaltiger, regionaler und sozialer Produktion versorgen. Wer die Initiativtexte der beiden Vorlagen aber genau liest, der erfährt mehr über die Instrumente, die man dafür in die Verfassung schreiben möchte. So sollen zum Beispiel auch im Ausland alle Lebensmittel nach den hiesigen Standards produziert werden.

Es müsste somit im Ausland überprüft werden, welche Produktionsmethoden die dortigen lokalen Hersteller anwenden. Zudem will man Zölle und Importverbote einführen. Das bedeutet nichts anderes als eine massive Verletzung internationalen Handelsrechts. Dies hätte gravierende Folgen für unsere Exportwirtschaft. Denn es ist zu erwarten, dass andere Länder als Reaktion darauf ebenfalls neue Zölle oder Importverbote einführen würden.

Für die Schweizer Exportwirtschaft sind funktionierende Handelsbeziehungen und verlässliches internationales Recht unabdingbar. Neue Zölle oder Importverbote führen dazu, dass unsere Exportwirtschaft im Ausland produzieren muss. Damit gehen Arbeitsplätze und Wohlstand verloren. Aus diesem Grund stimme ich am 23. September mit Überzeugung Nein zur «Initiative für Ernährungssouveränität» und Nein zur «Fair-Food-Initiative».

Eine Annahme der Agrar-Initiativen würde auch die im Thurgau stark vertretene Lebensmittelindustrie schwächen; hohe Kosten für Kontrollapparat und staatliche Produktionsvorschriften schwächen die Schweizer Lebensmittelproduzenten.

Als Folge daraus steigen die Preise für Rohstoffe für die Schweizer Lebensmittelindustrie an. Exportprodukte wie Schokolade, Käse, Babynahrung und vieles mehr erleiden einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Den grössten Kostennachteil hätte unsere wirtschaftliche Basis der KMU. Eine solche Benachteiligung des Schweizer und damit auch Thurgauer Wirtschaftsstandortes will ich nicht verantworten. Darum sage ich 2× Nein zu den Agrarinitiativen.

Die Gegner der Fair-Food-Initiative und der Initiative für Ernährungssicherheit behaupten unter anderem, die Volksbegehren führten zu weniger Auswahl und höheren Preisen bei den Lebensmitteln, förderten den Einkaufstourismus und hätten mehr Bürokratie zur Folge. Solche Behauptungen sind reines Kaffeesatzlesen. Deshalb rate ich den Stimmberechtigten, zunächst einmal ganz unvoreingenommen die Initiativtexte zu lesen und über Sinn und Ziel einer Landwirtschaftspolitik auf lange Sicht nachzudenken.

Wie ginge es nach Annahme dieser Volksbegehren weiter? Ein Verfassungstext widerspiegelt zunächst einmal eine Grundhaltung und enthält noch keine Rezepte. Es ist dann zunächst am Bundesrat, den beiden Kammern Vorschläge zu unterbreiten, wie diese Begehren umgesetzt werden können.

Dabei werden Nebenwirkungen, positive wie negative, bedacht und überprüft, Modifikationen vorgenommen, Ausnahmefälle berücksichtigt und Zeitspannen der Realisierung vorgeschlagen. In den Räten haben alle Parteien die Möglichkeit mitzureden. Allerdings sollten sie dabei auch dem Gemeinwohl verpflichtet sein und nicht nur Partialinteressen verfolgen.