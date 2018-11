Leserbrief Es braucht konkrete Lösungen So verharrt St.Gallen im Mittelmass, Ausgabe vom 27. Oktober. Andreas Hobi, St.Gallen, Stadtparlamentarier Grüne

«Bünzliges» St. Gallen? Lösungen sind gefragt! Der Autor macht es sich einfach, indem er den Stadtrat in corpore in die Pfanne haut, den liberalen Stadtpräsidenten inklusive. Er macht sich zum Sprecher der bürgerlichen Allianz, die in der kommenden Budgetdiskussion mit angedrohtem Ratsreferendum den Budgetvorschlag ablehnen will.

Er anerkennt zwar die Sozialhilfebelastung St.Gallens als Zentrumsgemeinde, denn wer kann sich schon als Flüchtling in Teufen oder Mörschwil eine Wohnung leisten? Ein bisschen ÖV-Ausbau dürfe auch noch sein, und auch Kinderkrippen wird die Existenzberechtigung attestiert. Und dann die grosse Pause! Der geneigte Leser fühlt je nach Haltung gewisse Sympathien oder Antipathien für die Schnelldiagnose der stadtsanktgallischen Verhältnisse und denkt: Okay, wie sollen wir’s denn jetzt besser machen? Und dann kommt da aber gar nichts mehr – ausser Schlagworten wie Innovationsgeist, Unternehmertum oder strategischer Grossmut, die gefragt seien. Tja, und was heisst denn das jetzt ganz konkret? Heisst es, wir überbauen den grünen Ring um die Stadt und holen damit massenweise Millionäre als potente Steuerzahler nach St. Gallen? Heisst es, wir realisieren eine Green City als Antwort auf die Klimaerwärmung mit hoher Wohn- und Arbeitsqualität?

Oder heisst es, wir bieten Firmen möglichst billigen Baugrund, dass sie sich hier ansiedeln? Es braucht die neuen Stellen bei der Sozial­hilfe, denn nur mit einer anständigen Beratung hat man die Chance, den Ausstieg daraus zu finden, es braucht für einen anständigen ÖV neue Busfahrer/innen, und es braucht für eine familienergänzende ­Betreuung in den Horten das entsprechende Personal. Das sind die Standortfaktoren, die zur Grundausstattung einer Stadt gehören. Packen wir es gemeinsam an, denn wegen einer Steuersenkung von wenigen Prozenten zieht niemand nach St.Gallen. Im Vergleich zum Speckgürtel um die Stadt, sind wir da eh «out of competi­tion». Lösungen sind gefragt – nicht Schlagwörter!