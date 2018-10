Leserbrief Erfindungen auch kritisch betrachten HSG-Start-ups machen über 100 Millionen Umsatz, Ausgabe vom 9. Oktober. Hans Rickenbach, St.Gallen

Sandro Büchler berichtet direkt ekstatisch über den bunten Mix von Start-ups mit HSG-Wurzeln. Vielleicht hätte diesem Artikel eine etwas kritischere Betrachtung über den Sinn solcher Start-up-Erfindungen gut getan. Was Iman Nahvi in seiner Firma Advertima entwickelt hat, hört sich wie ein posthumaner Schauerkrimi an: eine Software, die unsere Person am Bildschirm einer Bank rücksichtslos abtastet, um daraus aggressives neokapitalistisches Marketing zu konstruieren.

Es wäre auch ideal für die chinesische Parteidiktatur, um damit ihre Untertanen zu kontrollieren und ideologisch zu berieseln. Auch das Produkt von Ava Women sollte doch eigentlich nicht nur vermarktet werden mit dem Argument, es generiere 10000 und mehr Kinder, sondern helfe doch ebenso gut, in unserer übervölkerten Welt nicht immer noch mehr Kinder auf unsern äusserst gefährdeten Planeten zu stellen.

Ich nehme an, all diese HSG-zertifizierten Start-ups haben gewiss eine äusserst ernsthafte Prüfung durch das philosophische und wirtschaftsethische Institut der HSG erfahren, damit ihnen das Feigenblatt dieser humanität-garantierenden Instanz aufgeklebt werden konnte.