Leserbrief Entwürdigend und unverständlich Weihbischof schiesst gegen Schwule, Ausgabe vom 5. September Peter Stadelmann, St.Gallen

Weihbischof Marian Eleganti, so nicht! Ich habe in meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit (Chef Gewerbepolizei) sehr oft mit Homosexuellen in verschiedenen Geschäftsbereichen gearbeitet. Bei diesen Kontakten machte ich in jeder Hinsicht nur sehr gute Erfahrungen.

Darum ist es für mich völlig unverständlich und entwürdigend, dass Marian Eleganti diese Menschen aus dem priesterlichen Dienst ausschliessen möchte. Er setzt damit Homosexuelle mit Straftätern gleich. Mit Recht hat Bischof Markus Büchel diese Äusserung als «unerträglich» bezeichnet.