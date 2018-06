Leserbrief Entwicklung der Baustelle ist eine Zumutung Elisabeth Zuber-Rutishauser, St. Gallen

Jetzt muss der Stimmbürger ins Areal des St. Galler Kantonsspitals, was ich kürzlich musste, um im Haus 03 einen Besuch zu machen. Von der Athletik-Garage ging’s hinauf bis zur Volksbadstrasse, wo uns ein Arbeiter weg wies – um dann zur Rorschacherstrasse bis Bushaltestelle zu gehen und von dort ins Areal hineinzukommen!

Es ging durch verschiedene Gebäude, alle Zugänge sind ab- und versperrt. Leider war die Abstimmung im Jahr 2014, und das Volk kannte den Ablauf mit dem Grössenwahnsinn unserer Politiker in keiner Art und Weise. Es ist für jeden Patienten, Besucher, Angestellten eine unverschämte Zumutung, wie sich das Kantonsspital als eine Baustelle über ein Jahrzehnt (angekündigt) entwickelt. Daraus ist ersichtlich, warum diverse Spitäler geschlossen werden und in St. Gallen der Grössenwahnsinn herrscht – auch in anderen Bereichen, wie Olma-Vergrösserung usw. Messehallen gehören nicht in die Stadt – besonders nicht in eine kleine Stadt beziehungsweise ein grösseres Dorf wie St. Gallen. Niemand merkt, dass unsere Strassen viel zu schmal sind und wir keine Einfall- respektive Ausfallstrassen besitzen.

St Gallen fehlen auch Parkhäuser, wie das seinerzeit zur Autobahneröffnung von der Politik bereits versprochene und noch heute fehlende Splügen-Parkhaus. Leider wurde das Naturmuseum ausgerechnet anstelle eines grossen Parkhauses erstellt, was von und zur Autobahn sehr gut gelegen gewesen wäre. Auch der Bus in und von der Stadt wäre dienlich dort vorhanden.

Die Einwohnerzahl kann gar nicht zunehmen, da hier Wohnquartiere zerstört werden, und die Steuern sich nur anheben können!