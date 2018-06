Leserbrief Hünenberg: Die Überbauung bietet eine einmalige Gelegenheit Zum Zythus-Areal in Hünenberg

Am 5. Mai informierte der Hünenberger Gemeinderat über die Pläne zur Entwicklung des Zythus-Areals. Marie-Theres Annen kritisiert in ihrem Leserbrief diese Veranstaltung und die Pläne. Einerseits wehrt sie sich gegen die Schliessung des Ökihofes Zythus. Es ist geplant, dass dieser der neuen Überbauung weichen muss. Der Gemeinderat hat jedoch anschaulich erklärt, dass er sich eingehend Gedanken zu einem Ersatz gemacht hat: Erstens soll im Schlatt, für beide Dorfteile per Auto gut erreichbar, ein neuer, zentraler Ökihof gebaut werden. Zweitens ist beim zukünftigen Grossverteiler auf dem Zythus-Areal eine Entsorgungsstelle geplant. Dort können rund ­ 80 Prozent der zu entsorgenden Güter hingebracht werden. Das bedeutet, dass man Glas, Papier, Aluminium usw. zu Laden­öffnungszeiten entsorgen kann und sich nicht an die Zeiten der Sammelstelle halten muss.

Als berufstätige Familienfrau sehe ich darin grosse Vorteile. Bei grösseren Abfällen wie Sperrgut muss man sowieso das Auto benutzen und der Weg ins Schlatt ist kurz. Andererseits wehrt sich Marie-Theres Annen gegen jegliche Überbauungen auf dem Areal und möchte an dieser Stelle einen zweiten Villette-Park erstellen. Nur ­ 500 Meter vom Zythus-Areal stehen der Bevölkerung das Gelände des Seeclubs sowie die Badi zur Verfügung, und das Gebiet entlang des Dersbachs lädt zum Spazieren ein. Grün­flächen sind in nächster Umgebung vorhanden.

Die Überbauung bietet die einmalige Gelegenheit, dass in Hünenberg kleinere Wohnungen entstehen könnten. Diese brauchen wir dringend. Momentan ziehen junge Familien aus Hünenberg unfreiwillig weg, weil Wohneigentum knapp ist. Im Gegenzug wären ältere Personen bereit, das zu gross gewordene Haus zu verkaufen, wenn sie es gegen eine kleinere Wohnung tauschen könnten. Der geplanten Überbauung des Zythus-Areals lassen sich also durchaus positive Punkte abgewinnen.

Claudia Benninger Brun, Kandidatin FDP für den Gemeinderat und das Präsidium, Hünenberg