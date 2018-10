Leserbrief Eine verlockende Bezeichnung – mehr nicht Leserbriefe zur Abstimmung vom 25. November über die Selbstbestimmungs-Initiative.

Selbstbestimmungs-Initiative – das tönt verlockend gut. Wer ist schon gegen eine selbstbestimmende Schweiz? Doch der Reiz ist nach dem Titel bald weg. Was spricht gegen die Initiative?

1. Wir sind Heimat des IKRK, auch die Genfer Konventionen oder der Menschenrechtsrat sind hier angesiedelt. Unsere Grundwerte Unabhängigkeit und Neutralität wurden durch die völkerrechtliche Anerkennung 1815 am Wiener Kongress international anerkannt. Völkerrecht gehört zum Selbstverständnis der Schweiz.

2. Die Schweiz gilt als verlässliche Vertragspartnerin mit grosser internationaler Vernetzung. Instabilität und Rechtsunsicherheit gefährden die internationale Zusammenarbeit und unsere Exportwirtschaft – auch jene im Toggenburg. Die Initiative untergräbt unser Ansehen und unseren Wohlstand.

3. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen kann die Schweiz bereits heute jeden völkerrechtlichen Vertrag kündigen. Die SVP macht es mit ihrer Kündigungsinitiative der Personenfreizügigkeit selbst vor. Die Selbstbestimmungs-Initiative ist schlicht unnötig. So verlockend der Titel auch ist – der Inhalt der Initiative ist es nicht. Wer für die Schweiz einsteht, stimmt Nein zur Selbstbestimmungs-Initiative.

Der Rahmenvertrag, über den die Schweiz mit der EU verhandelt, verpflichtet die Schweiz, EU-Recht, ob zum Schaden oder nicht, automatisch zu übernehmen. Ferner erhält die EU das Recht, uns bei Widerhandlungen von ihren Richtern verurteilen und sanktionieren zu lassen. Gegenstand der Verhandlungen ist ferner die Anerkennung der EU-Bürgerschaft und die Gleichbehandlung ihrer Bürger. Damit fällt jeglicher Schutz der eigenen Bevölkerung weg (Inländervorrang, flankierende Massnahmen usw.).

Selbstverständlich hat auch jeder der 500 Millionen EU-Bürger Anrecht auf den uneingeschränkten Zugang in unser Sozialsystem, unabhängig der geleisteten Beiträge. Was das bedeutet, ist einfach auszumalen. Erwähnt sei die Alpenschutz-Initiative. Obwohl in der Verfassung verankert, wurde sie durch das Landverkehrsabkommen in den Bilateralen II ausser Kraft gesetzt.

Die Selbstbestimmungs-Initiative (SBI) will aus dem «Muss» ein «Kann» machen. Bei einem Ja zur SBI bleibt uns die Souveränität erhalten. Um es etwas zynisch auszudrücken: Es bleibt uns freigestellt, das Land selbst an die Wand zu fahren und es nicht auf Befehl der EU zu müssen.

Weder Fisch noch Vogel – oder was gilt und was nicht? So in etwa verhält es sich mit der von der SVP lancierten «Selbstbestimmungs»-Initiative, über die wir am 25. November abstimmen. Die Initianten tun so, als ob sich mit ihrer Vorlage das heikle und je nachdem umstrittene Verhältnis zwischen Landes- und Völkerrecht auf einen Schlag lösen lassen würde.

Dass genau das Gegenteil der Fall ist, verschweigen sie verständlicherweise tunlichst. So steht im Initiativtext zum Beispiel, dass ein völkerrechtlicher Vertrag nötigenfalls zu kündigen sei, sollte er im Widerspruch zur Bundesverfassung stehen. Wer aber soll dies beurteilen? Der Bundesrat, das Parlament oder das Bundesgericht? Hierüber steht nichts im Initiativtext!

Ebenso lassen die Initianten offen, wann die Notwendigkeit zu einer Kündigung bestehen würde und wann nicht. Kurzum: Der Initiativtext ist schwammig formuliert und wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Aus diesem Grund stimme ich Nein zur «Selbstbestimmungs»-Initiative.

Das Abstimmungswochenende vom 25.November zeigt mit seinen Vorlagen, wie wichtig die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) für die Schweiz ist. Stimmen wir doch auch über Versicherungsdetektive ab. Die Vorlage dazu gäbe es ohne EMRK nicht. Betroffene mussten akzeptieren, dass sie ohne gesetzliche Grundlage überwacht werden konnten. Dies auch bei unverschuldeter Not. So etwas ist des Rechtsstaates Schweiz unwürdig! Überwacht wurde trotzdem!

Erst ein Urteil des EMRK-Gerichts hat das Parlament dazu gebracht, ein Gesetz auszuarbeiten. Weil das Referendum zu Stande gekommen ist, werden wir nun abstimmen. Dies ist gelebte direkte Demokratie und nur möglich, weil bestehendes, verletztes Recht eingeklagt werden kann. Wer beklagt, dass die «Masseneinwanderungs-Initiative» (MEI) ungenügend umgesetzt werde, blendet aus, dass gegen das Gesetz zur Umsetzung kein Referendum zu Stande gekommen ist. Am 25.November geht es nicht um die Abschaffung der direkten Demokratie. Es geht um Verlässlichkeit und Rechtssicherheit.

Schaffen wir diese urschweizerischen Werte nicht ab. Schmälern wir unsere Rechte nicht freiwillig mit reaktionärem Ja zur trügerisch betitelten «Selbstbestimmungs-Initiative». Freie Schweizer Bürger brauchen Menschenrechte und stimmen daher mit Vorteil Nein!

Economiesuisse hat mit 18 Containern ein wuchtiges Monument gegen die Selbstbestimmungs-Initiative auf den Bundesplatz gebaut. Dieser Wirtschaftsverband vertritt vor allem die Interessen der internationalen Konzerne. Nach diesen soll sich die Schweiz ohne Wenn und Aber dem internationalen Recht unterwerfen. Was will die Selbstbestimmungs-Initiative?

Die Gretchenfrage lautet: Muss die von Volk und Ständen beschlossene Bundesverfassung vom Bundesrat und Parlament zwingend befolgt werden oder darf Bundesbern auf internationalen Druck Verfassung oder Gesetze brechen? Gemäss Gegner der Initiative könnte man bei einer Annahme der Initiative Verträge mit der EU nicht mehr einhalten. Das heisst nichts anderes, als dass die eidgenössischen Behörden in der Vergangenheit bewusst Gesetze und Verfassung zu Gunsten der EU missachtet haben.

Für mich bilden Bundesverfassung und beschlossene Gesetze die Basis für alle Verträge der Schweiz mit der EU oder mit internationalen Institutionen. Der Volkswille hat Vorrang. Deshalb stimme ich mit Überzeugung Ja zur Selbstbestimmungs-Initiative.