Leserbrief Eine sehr reelle und offene Sicht Kein Grund für Alarmismus, Ausgabe vom 28. Juli Markus Schneider, Rossrüti

Sehr geehrter Herr Schmid. Einmal mehr möchte ich Ihnen danken für Ihren Leitartikel in der Ausgabe vom Samstag. Ich bin so oft mit Ihren Artikeln und Ihrer Meinung einverstanden. Vor allem freut mich Ihre sehr reelle und offene Sicht der politischen Lage. Der Boulevardjournalismus könnte viel von Ihnen lernen. Wenn doch jede Zeitung jeweils eine positive, reelle Einschätzung auf der 1. Seite platzieren würde, könnte das hoffentlich auch der allgemeinen Stimmung in unserem privilegierten Land nur gut tun. Machen Sie weiter so, und muntern Sie Ihre Journalisten-Kollegen auf, auch weiterhin sich nicht zu scheuen, so reell und meiner Meinung nach der Lage in Europa entsprechend ihre Artikel zu verfassen.