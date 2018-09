Leserbrief Eine Kirche für die Menschen sein Weihbischof schiesst gegen Schwule, Ausgabe vom 5. September Daniel Scherrer, Murielle Egloff, Manuel Bilgeri, Weinfelden; Juseso Thurgau

In den letzten Tagen häuften sich die Berichterstattungen über die katholische Kirche und deren Umgang mit Homosexualität und sexuellem Missbrauch. Die Aussagen von Weihbischof Marian Eleganti gegen Schwule haben uns wütend gemacht. Wir als Team der Katholischen Jugendseelsorge im Thurgau distanzieren uns klar von entwertenden Äusserungen und Meinungen gegen Homosexuelle und Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Wir wehren uns gegen die Unterstellung, es bestünde ein Zusammenhang zwischen homosexueller Orientierung und sexuellem Missbrauch.

Just in diesem Frühling machten wir an unseren Kursweekends mit Jugendlichen LGBT zum Thema – zusammen mit Beratern und Beraterinnen von «du-bist-du». Die Auseinandersetzung um Körperlichkeit, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität war für die Schüler und Schülerinnen der 3. Sek und für uns selber sehr wertvoll. Die persönlichen Geschichten und Gespräche haben uns alle sensibilisiert, zum Beispiel im Umgang mit Transmenschen. Gerade wir als Christen müssen uns auch mit diesen Themen des Lebens beschäftigen und uns an die Seite des Menschen stellen.

Uns allen, als Teil der Kirche, darf Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung nicht egal sein. Und so sagt auch die Kirche selbst: «Wir wollen alle Menschen in ihrem eigenen Sein als Gottes Geschöpfe annehmen und wertschätzen.» Für diese Werte stehen wir in der kirchlichen Jugendarbeit ein und tragen sie nach aussen. Und genau das ist der Auftrag der Kirche!