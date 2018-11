Leserbrief Ein UNO-Pakt, der Nachhaltigkeit verhindert Migrationspakt spaltet Ideengeberin, Ausgabe vom 7. November. Urte Furrer, Zuzwil

Der UNO-Pakt betrifft nicht nur die Aussenpolitik. Er will die westlichen Gesellschaften umformen. Er schwärmt davon, «sich zu vereinigen im Geist einer Win-win-Kooperation bei der Migration, in all ihren Dimensionen für das Wohl von Millionen Personen in jeder Region der Welt»: war der UNO-Chef Guterres doch mal Präsident der Sozialistischen Internationale.

Die Regierungen verpflichten sich unter anderem, bei ihren Bürgern die Meinung durchzusetzen, dass der Pakt den Migranten ermöglicht, unsere Gesellschaften zu bereichern und so eine nachhaltige Entwicklung zu erleichtern. Diese absolut gesetzten Behauptungen sind realitätsferne Ideologie ohne empirische Nachweise. Im Pakt wird als neue Kategorie «legale» zu «regulärer» Migration: die kann bereichern und läuft hier gut ganz ohne Pakt. Zu offensichtlich sind aber die negativen Seiten des zu starken Zustroms von illegalen Unterschichtmigranten. Pardon, es gibt ja dank Pakt nur noch «Irreguläre». Wegen hoher finanzieller und sozialer Belastungen für die Solidargemeinschaft sowie Bildung von Multikulti-Diasporas werden sie eher negativ empfunden. Kein Staat nimmt sie freudig auf. Die illegale Armutsmigration ist ein globales Problem.

Der Pakt verpflichtet uns zu umfangreichen Leistungen, sobald die Illegalen durch missbräuchliche Asylanträge aufs Staatsgebiet gelangen. Um sie zu verhindern, verpflichten sich die Herkunftsländer: politische, ökonomische und soziale Bedingungen zu schaffen, die es ihren Bürgern erlauben, friedliche, produktive und nachhaltige Leben zu führen. Wie schön. Regimes warten nur noch auf die Milliarden aus Überweisungen ihrer Auswanderer, mit maximal 3 Prozent Gebühr (Paktforderung).

Es fehlen konkrete Verpflichtungen für diese Staaten und ihre Bürger – zum Beispiel Mitwirken bei der Rückkehr, Einrichten von Rückführungszentren, Familienplanung, Korruptionsbekämpfung. So verhindert der Pakt eine nachhaltige Entwicklung der Dritten Welt.