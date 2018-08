Leserbrief Ein Sparvorschlag Kanton Luzern: «Gebühr ist unzulässig», Ausgabe vom 23. August

Eine Seite, inklusive bedrucken und versenden, kostet also 1.50 Franken. Diese Woche wurden wir mit 31 Seiten Abstimmungsunterlagen vom Kanton Luzern, 24 Seiten von der Stadt Luzern und 16 Seiten von Energie Wasser Luzern (EWL) beglückt. Unbestellt erhalten alle Steuerzahler Informationen, die allenfalls von einem kleinen Teil der Bevölkerung gelesen werden. Ich sehe jedenfalls den Altpapiersammler meines Postfachs überquellen. Mein Vorschlag: eine Umfrage per Internet, wer die Informationen möchte und Reduktion der Frequenz der Herausgabe um die Hälfte. Meine Einschätzung für Ersparnis von Steuergeldern: 1 Million Franken oder mehr. Einsparungen von Arbeitsstellen in der Verwaltung, von Papier, Druckerfarbe und Verteilung wären zusätzlich ein ökologischer Beitrag – neben der finanziellen Gutschreibung auf Nachhaltigeres, die ich schätzen würde.

Vreni Häller, Luzern