Leserbrief «Ein klares Ja am 25. November» Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Alois Steinmann, Wilen b. Wil

In der Sendung Arena über die Hornkuh-Initiative haben die Gegner wenig stichhaltige Argumente gehabt. Das Tierwohl in den Vordergrund zu stellen, reicht nicht. Denn die gehornten Kühe können sich auch frei bewegen im Laufstall, und in Anbindeställen haben sie ihren «geschützten» Platz und müssen sich nicht verteidigen. Zudem haben sie genügend Auslauf auf den Wiesen oder sogar einen Sommer auf der Alp.

Die Kühe können besser kommunizieren mit Hörnern, so wie der Experte Martin Ott eindrücklich erklärte. Auch die Verletzungen sind heftiger bei enthornten Tieren und vor allem innerlich. Der Bund unterstützt das Tierwohl auch in anderen Bereichen, und es ist ja freiwillig. Darum verstümmeln wir auch die Nutztiere nicht. Also ein klares Ja am 25. November!