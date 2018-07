Leserbrief Ein Gag im Tunnel 700 Meter Alpaufzug im neuen Tunnel Hans Rickenbach, St. Gallen

Nun wird also die kleine St.Galler Schwester der Bahnschleife der Bernina-Bahn, von der aus man immer einen wunderbaren Blick über die Stadt St.Gallen haben konnte, durch den millionenteuren Ruckhaldetunnel wegen zwei Minuten Fahrzeiteinsparung ersetzt. Und ähnlich wie der Gag der digitalen Uhr am Plexiglaskasten am Hauptbahnhof nun der Gag eines dreidimensionalen Alpaufzugs im Ruckhaldetunnel! Ob das die Passagiere, die ja dauernd in ihre Fingerkuppen-Reibkistchen gucken, überhaupt beachten werden? Da hätte man doch besser grad eine Geisterbahn einrichten sollen, wo aus Fels­nischen Totengerippe und Ungeheuer hervorschnellen und an die Fensterscheiben der Appenzeller Bahn poltern. Das wäre doch ein absoluter Werbegag für den St.Galler Jahrmarkt geworden!