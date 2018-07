Leserbrief Ehe als Teil der Sakramente Famoses kirchliches Eigengoal Berti Limoncelli, Bischofszell

Die stetige Kritik an der Person Vitus Huonder ist unangebracht. Er ist ein frommer Mann und guter Seelenführer. Fromme Christen sind in unserer Wohlstandsgesellschaft für viele ein Stein des Anstosses. Der Bischof hat bei der jüngsten Auflage seines Hirtenbriefes nur wiederholt, was der selige Papst Paul VI. vor 50 Jahren bei seinem lehramtlichen Schreiben (Enzyklika) veröffentlicht hat. Es wäre zu empfehlen, wieder mehr über das sechste Gebot nachzudenken (du sollst nichts Unkeusches begehren usw.).

Dieses Gebot gehört für viele in unserem Land zur Antike. Bei einer Befragung betreffend der Kenntnisse über die zehn Gebote Gottes bei unseren Christen würde das ein beschämendes Resultat ergeben. Das gleiche Unwissen ist auch bei den sieben heiligen Sakramenten, zu denen auch die Ehe gehört. Papst Franziskus sagte, die Ehe ist unantastbar und heilig und gehört zur Schönheit im Plane Gottes. Der Weg in den Himmel ist kein leichter Weg, das sollte uns wieder bewusst werden.

Gott überlässt es den Menschen, selbst ihren Lebensweg zu gestalten, und somit die Wartezeit in den Himmel zu verlängern oder zu kürzen. Gott ist barmherzig – er verzeiht auch dem grössten Sünder, wenn er umkehrt und Busse tut. Menschen, die in ihrem Leben schwere körperliche und seelische Leiden ertragen müssen, die haben den Himmel auf Erden verdient. Heiliger Geist, erleuchte die Menschen in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass auch unsere Nachkommen sich in unserem Land noch wohlfühlen können.