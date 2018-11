Leserbrief «Die Selbstbestimmungs-Initiative will etwas für die Schweiz Einmaliges sichern» Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. David Zuberbühler, Herisau

Unsere Verfassung ist nicht verhandelbar! Unserem Land geht es gut. Seine Werte und Wurzeln sind stark, seine demokratischen Institutionen sind einzigartig.

Und im Gegensatz zu allen anderen Ländern hat bei uns der einfache Bürger das letzte Wort bei wichtigen politischen Entscheidungen. Volk und Kantone bestimmen, was in unserem Land als höchstes Recht gilt. Sie sind die oberste rechtsetzende Gewalt.

Die Selbstbestimmungs-Initiative will etwas für die Schweiz Einmaliges sichern! Es geht um nichts anderes als die Selbstbestimmung. Was das Stimmvolk entscheidet, soll in der Schweiz oberste Geltung haben. Unsere Verfassung soll auch in Zukunft das höchste Recht sein. Bei der Selbstbestimmungs-Initiative (SBI) geht es nicht um Links oder Rechts. Es geht auch nicht um die Menschenrechte. Nein! Es geht um etwas, das alle Stimmbürger gleichermassen betrifft. Es geht um die grundsätzliche Frage: Wollen wir die direkte Demokratie auch für die Zukunft bewahren oder soll sie zu Gunsten von internationalen Bestimmungen abgeschafft werden? Ich will, dass das Stimmvolk auch in Zukunft bestimmt, wo es in diesem Land langgeht! Deshalb stimme ich der Selbstbestimmungs-Initiative überzeugt zu.