Leserbrief Die Schweiz lebt die Selbstbestimmung bereits jetzt Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Bruno Lüscher, Aadorf, Kantonsrat, FDP Thurgau

Mit der Selbstbestimmungs- Initiative SBI will uns die SVP vorgaukeln, dass wir das einzig wahre und auserwählte Volk dieses Planeten sind. Einmal mehr vergisst sie, dass der Erfolg und Wohlstand der modernen Schweiz vor allem dank der guten Vernetzung in der Welt zustande gekommen ist.

Noch nicht lange ist es her, als viele Landsleute dankbar waren, dass sie dem Armenhaus Schweiz den Rücken kehren durften, um sich anderswo ein besseres Leben aufbauen zu können. Zugegeben, wir sind ein aussergewöhnliches Land mitten in einem eher zerstrittenen Europa. Wir sind mit unserem direktdemokratischen System tatsächlich privilegiert. Unser System garantiert politische Stabilität, was wiederum Anerkennung und Verlässlichkeit im Ausland hervorruft. In einer stark globalisierten Welt können wir mit unserer Einmaligkeit punkten.

Wir können uns aber der Verantwortung, sowohl politisch wie wirtschaftlich, nicht entziehen. Mit einem Ja zur SBI riskieren wir, dass wir als verlässlicher Partner nicht mehr ernst genommen werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auch mit einem klaren Nein zur SBI unsere gelebte und äusserst erfolgreiche Selbstbestimmung weiter ausleben dürfen.