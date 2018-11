Leserbrief Die richtige Auswahl liegt bei der Lehrperson Lasst sie endlich wieder unterrichten!, Ausgabe vom 14. November. Ueli Gubler, Oberuzwil, pensionierter Primarlehrer

Wie recht Sie haben, Herr Andreotti. Mit Ihren Aufzählungen von Hindernissen in der Ausübung des Lehrerberufs und dem in der Folge drohenden Lehrermangel treffen Sie ins Schwarze. In einem Punkt muss ich Ihnen jedoch widersprechen: Sie erwähnen die Methodenfreiheit, die keine mehr sei, beziehungsweise nur noch in der Theorie existiere. Der Frontalunterricht sei verpönt und an seine Stelle trete nur noch selbstgesteuertes Lernen mit einem Coach an der Seitenlinie.

Der Lehrplan der Volksschule St.Gallen erwähnt im Kapitel «Lern- und Unterrichtsverständnis» Folgendes zur Methodenvielfalt: Methodenvielfalt und Lernunterstützung: Beispiele von Unterrichtsformen, denen bei guter Qualität (...) ein hohes Potenzial für zielerreichendes Lernen zuzuschreiben ist, sind frontaler Klassenunterricht, Planarbeit, Formen des kooperativen Lernens ... usw. An erster Stelle erwähnt der Lehrplan also prominent den Frontalunterricht. Einmal mehr muss mit aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass also weiterhin eine Methodenfreiheit für die Lehrpersonen besteht.

Verschiedene Lerninhalte, aber auch gewissen Klassenzusammensetzungen verlangen verschiedene Lernorganisationen. Es liegt dabei weiterhin in der Freiheit der Lehrperson, die jeweils richtige zu wählen. Es ist somit nicht der neue Lehrplan, sondern oftmals sind es Schulhäuser, welche eine Einschränkung der Methodenvielfalt zur Schulhauskultur erheben.