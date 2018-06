Leserbrief Die Probleme im Bankensystem sind nicht gelöst Zur Ablehnung der Vollgeld-Initiative am 10. Juni

Wir anerkennen das Abstimmungsresultat. Aber es ist offensichtlich widersprüchlich. Denn die SRF-Umfragen vor der Abstimmung zeigten deutlich, dass eine Mehrheit nicht will, dass private Geschäftsbanken Geld selbst herstellen. Dies soll nur die Nationalbank dürfen. Obwohl die Vollgeld-Initiative genau das zum Ziel hatte, fand sie keine Mehrheit. Das Ergebnis zeigt, dass es uns trotz unseres Volleinsatzes nicht gelungen ist, die Bevölkerung ausreichend zu informieren und gegen die Angstkampagne anzukommen.

Trotz der Vernebelungstaktik und Fehlinformationen der Gegnerschaft hat in Zug jeder Fünfte für die Vollgeld-Initiative gestimmt. Das ist ein starkes Zeichen und zeigt, dass viele realisiert haben, dass die private Geldherstellung der Geschäftsbanken zu zahlreichen Problemen führt. Die Probleme im Bankensystem sind nicht gelöst und ein grosser Anteil in der Bevölkerung sieht dies genauso. Es besteht weiterhin Handlungsbedarf, denn die nächste Krise kommt bestimmt. Die Politik ist gefordert, konkrete Massnahmen zu treffen, um krisensicheres Geld und einen sicheren Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie die Kryptowährungen, welche auch das schweizerische Geldsystem und die Volkswirtschaften global vor erhebliche Herausforderungen stellen.

Unser Ziel für die Zukunft: Monetäre Modernisierung. Der Trägerverein «MoMo» der Vollgeld-Initiative steht auf guten Beinen und hat sich in den letzten Jahren stark vergrössert und vernetzt. In den Statuten steht: «Der Verein setzt sich dafür ein, die Finanzwirtschaft in den Dienst der Realwirtschaft und das Geldsystem in den Dienst der Menschen zu stellen.» Das Ziel werden wir auch in Zukunft mit voller Überzeugung weiter verfolgen und laden Sie zum Mitmachen ein.

Thomas Brändle, Initiativkomitee, Unterägeri