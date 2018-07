Leserbrief Die Erwartungen sind nicht erfüllt Zum «Zunfthaus Kreuz» in Oberwil

Als Oberwilerin ärgere ich mich seit langem über diesen Abfallberg und diese Unordnung. Eigentlich hatte ich mich sehr gefreut, als es hiess, es käme ein junges, innovatives Pächterpaar in das Restaurant Zunfthaus zum Kreuz in Oberwil bei Zug. Und mit mir wohl noch einige aus Oberwil. Hochgelobt wurde das neue Pächterpaar. Nur sieht es jetzt leider ein bisschen anders aus. Da wird gehämmert, was das Zeug hält. Der eigentlich noch ganz intakte Bootssteg wird «ummantelt» und mit Licht bestückt. Wohlverstanden ohne Baueingabe. Zu unserem schönen Badeplatz Tellenörtli runterzulaufen, gleicht schon ziemlich einem «Hinterhofghetto». Da wird doch glatt der Durchgang auch noch zugehämmert. Und das Beste: Möchte ich mich mal zu einem feinen Nachtessen auf die gemütliche Terrasse setzen, wohlverstanden alles mit neuer Bestuhlung bestückt, so finde ich mich alleine auf weiter Flur. Keine Bedienung, kein Personal und gar nicht aufgedeckt. Wann gedenkt denn das Wirtepaar sich darauf zu besinnen, dass es ein Gasthaus in einem Dorf übernommen hat, in dem die Bevölkerung sehr wohl gesinnt wäre bei ihnen einzukehren? Ich hoffe darauf, schon bald bei einem Glas Wein und einem exquisiten Essen einen unserer berühmten Sonnenuntergänge zu bewundern. Auf bald auf der Terrasse im Zunfthaus Kreuz.

Diana Schläpfer, Oberwil