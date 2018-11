Leserbrief «Die direkte Demokratie wäre ohne diese SBI bald abgeschafft» Leserbrief zur Selbstbestimmungs-Initiative vom 25. November. Karl Knaus, Oberuzwil

Ich fasse es nicht! Was empfiehlt uns der Bundesrat zur Selbstbestimmungs-Initiative im Abstimmungsbüchlein? Er empfiehlt uns, die bewährte direkte Demokratie preiszugeben. Eine Ungeheuerlichkeit!

Was wird in Medien und Leserbriefen dagegengehalten? A. Die Gefährdung zahlloser früherer Verträge bestehe. Mitnichten, denn dann hätten in all den Jahren zahllose Probleme daraus endlos diskutiert werden müssen. B. Anliegen von Einzelpersonen… Die Verfassung ist nicht dazu da, für Einzelanliegen oder für kleine Gruppierungen die Lösung bereitzustellen, sondern einen festen grösseren, eigenen Rahmen für unser ganzes Land und unsere Bevölkerung zu setzen.

Es gäbe noch weitere Punkte zu beleuchten. Die direkte Demokratie wäre ohne diese SBI bald abgeschafft, schneller als sich viele vorstellen können. Deshalb Ja für die SBI. Eine Selbstverständlichkeit!