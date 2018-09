Leserbrief Der Weg zum Schulerfolg beginnt in der Familie Kölliker will Lehrerbildung stärken, Ausgabe vom 17. September.

Ich war nicht am Bildungstag (16.9.18) unter Regierungsrat Stefan Kölliker. Habe auch Professorin Naika Foroutan (Uni Berlin) nicht persönlich gehört. War aber 30 Jahre lang Lehrerin in der Stadt St. Gallen, und zwar in Schulhäusern mit überwiegend Migrantenkindern, bin Mutter und auch halbe «Seconda».

Also an Erfahrung bezüglich Migrantenkindern, Schulerfolg und Integration fehlt es mir wahrlich nicht. Mit Interesse las ich den besagen Artikel im Tagblatt, weil ja bekanntlich einmal Lehrer, immer Lehrer ... «Den Hut gelupft» hat’s mir dann bei der Aussage von Frau Foroutan, wonach (Studien in Deutschland) Migrantenkinder aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt würden. Und dies sei vermutlich auch in der Schweiz so.

Nein, sehr geehrte Frau Foroutan, solche Studien lassen sich nicht «einfach» auf die Schweiz übertragen. Was massen Sie sich überhaupt an? Wie gut kennen Sie sich denn im Schweizer Schulwesen aus? Und einmal mehr, die Schweiz ist nicht Deutschland. Und will es auch nicht sein! Während meiner ganzen schulischen Laufbahn habe ich immer wieder ganz das Gegenteil erlebt. Nicht wenige Schweizer Eltern fühlten sich benachteiligt, da sie der Meinung waren, wir Lehrkräfte würden den Migrantenkindern zu viel Aufmerksamkeit und Zeit schenken.

So bemühten wir uns täglich, den Ausgleich zu schaffen, allen gerecht zu werden und freuten uns besonders über den Schulerfolg so manchen «Migrantenkindes» . Leider mussten wir aber immer wieder feststellen, dass in vielen Migrantenfamilien der Wille zur Integration und damit letztendlich zum Schulerfolg weitgehend fehlt . Denn der Weg zum Schulerfolg, liebe Frau Foroutan, beginnt in der Familie und nicht in der Schule. Und Herrn Kölliker rate ich doch bitte wieder mal zu einem Schweizer Dozenten. Wir haben nämlich Topleute! Und Frau Foroutan, bleiben Sie in Berlin und kritisieren, mahnen und missionieren in Deutschland, wo in manchem Bundesland die Schulen geradezu in einem desolaten Zustand sind und die Lehrkräfte unter katastrophalen Zuständen Schule geben müssen.

Stefan Kölliker wird die Schule schwächen, das Leistungsniveau weiter senken und viel Geld dafür ausgeben. Deshalb sind wir dafür, zur altbewährten Schweizer Schule – als Erfolgsmodell – zurückzukehren. Denn es ist bewiesen, dass aufgrund der Reformen auch die Digitalisierung in der Primarschule die Sprach- und Rechenfähigkeit weiter verschlechtern wird.

Gerade in den ersten Schuljahren benötigt das Kind die Lehrperson als Gegenüber. Im Klassenverband sollen klare Instruktionen und Anweisungen erfolgen unter Gleichaltrigen – nicht in altersdurchmischten Klassen! –, weil dann auf das entwicklungspsychologische Verständnis der gleichen Jahrgänge gebaut werden kann.

Wir können uns also die enormen Kosten für die Anschaffung der Computer und deren Instandhaltung problemlos sparen, ebenso die Weiterbildung der Lehrer in diesem Bereich. Ein sehr empfehlenswertes und leicht lesbares Buch dazu: «Kinder im Netz globaler Konzerne. Der LP 21 als Manipulationsinstrument». Für eine verantwortungsvolle und ehrliche Diskussion über die Aufgabe unserer Volksschule.