Leserbrief Der Kanton Zug will US-Unternehmen, aber... Ein Leserbrief zum Artikel «Buhlen um gute Steuerzahler» in der Ausgabe vom 17. August

Im Artikel «Buhlen um gute Steuerzahler» in der Ausgabe der «Zuger Zeitung» wird der Zuger Finanzdirektor und Regierungsrat Heinz Tännler wie folgt zitiert: «… dass einige US-Unternehmen sich tatsächlich mit dem Gedanken tragen, einen Teil ihrer finanziellen Mittel und möglicherweise auch gewisse operative Tätigkeiten von der Schweiz zurück in die USA zu verlegen». Der Kanton Zug als «ausgesprochen international orientierter Unternehmensstandort mit vielen US-Unternehmen» werde davon «sicher auch betroffen sein, was wir sehr bedauern».

Diese Aussage ist sehr verständlich, haben doch ausländische und insbesondere US-Unternehmen dem Kanton Zug und den Zuger Gemeinden in den letzten Jahrzehnten signifikante Steuereinnahmen beschert und dadurch nicht unwesentlich zum finanziellen Wohlstand in der Region beigetragen. Dieses Interesse an US-Unternehmen im Kanton Zug ist jedoch ein Widerspruch zur steigenden Abneigung gegen US-Staatsbürger, welche für diese US-Unternehmen arbeiten und in der Schweiz wohnhaft sind.

Mein Sohn ist Ende Mai nach einem fünfjährigen Studienaufenthalt in den USA in die Schweiz zurückgekehrt. Nach seiner Rückkehr musste er jedoch feststellen, dass er als Schweiz-Amerikanischer Doppelbürger bei der Zuger Kantonalbank kein Konto eröffnen kann, da gemäss Aussage des verantwortlichen Mitarbeiters die Bank keine Neukunden akzeptiere, welche die US-Staatsbürgerschaft besitzen. Interessanterweise hat er in der gleichen Woche der Absage der Zuger Kantonalbank ein Aufgebot für die militärische Aushebung erhalten.

Ich finde diesen Entscheid äusserst befremdend, wenn man bedenkt, dass der Kanton Zug 50,1 Prozent der börsenkotierten Aktien der Zuger Kantonalbank besitzt und der Regierungsrat des Kantons Zug durch den Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion direkt im Bankrat vertreten ist.

Vielleicht wäre es angebracht, wenn der Zuger Regierungsrat sich intern einigen würde wie man offiziell gegenüber US-Unternehmen und US-Staatsangehörigen, welche nun mal für diese Unternehmen arbeiten, stehen will.Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite den Abgang von US-Unternehmen aus dem Kanton bedauert und andererseits in einem Finanzinstitut, wel­ches zur Mehrheit dem Kanton gehört, keine US-Staatsbürger als Neukunden aufnimmt.Im Übrigen stellt die systematische Ablehnung von Kunden durch ein führendes Finanzinstitut im Wirtschaftsraum Zug aufgrund derer Staatsbürgerschaft eine Diskriminierung dar.Ich finde diese Art der Geschäftstätigkeit in der Schweiz, welche sich stets neutral und integrativ präsentieren will, als äusserst fragwürdig.

Hans-Peter Rudolf, Risch