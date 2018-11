Leserbrief Den Status quo intelligent stärken ist Selbstbestimmung genug Leserbrief zur Selbstbestimmungsinitiative-Abstimmung vom 25. November. Raffaele Ferdinando Schacher, Rorschach

Den Status quo intelligent stärken und ein selbstbewusstes, proaktives Auftreten gegenüber dem «Rest der Welt», ist Selbstbestimmung genug. In der Politik, in der Wirtschaft und in gesellschaftlichen Interaktionen sollte Verhältnismässigkeit der Mittel eines unserer wichtigsten Prinzipien bleiben, gerade in einer immer komplexer werdenden Welt.