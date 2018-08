Leserbrief Demut statt Panzer Rund um die Schweiz wird aufgerüstet, Ausgabe vom 6. August Gerhard Müller, Berg

Militärausgaben – Billionen von Dollars weltweit. Umweltschutzausgaben – Millionen von Dollars weltweit. Was ist dir wichtiger, Herr Mensch? Angesichts der leichtfertigen Zerstörung unserer Erde durch die Menschheit ist es jedem Normaldenkenden unverständlich, wenn man so noch Wettrüsten betreibt! Genügt es nicht, dass wir Menschen unsere Natur zerstören? Müssen wir uns gegenseitig noch umbringen, bevor die Natur sich an uns rächt? Macht euch die Erde untertan! Ja, aber mit dem Pflug und in Demut, nicht mit Panzern und Fliegern für Grössenwahnsinnige und Egoisten.