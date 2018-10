Leserbrief Das Schweizer Volk setzt die direkte Demokratie vernünftig ein Sollen die Schweizer die Selbstbestimmungs-Initiative annehmen?, Ausgabe vom 5. Oktober.

Im «Tagblatt» plädiert Ständerat Andrea Caroni gegen die Selbstbestimmungs-Initiative. Seine differenzierten Argumente sind aber eher ein Plädoyer dafür. Das erstaunt nicht, denn Ständerat Caroni hatte seinerzeit vergeblich versucht, einen Gegenvorschlag zur Selbstbestimmungs-Initiative durchzubringen, der praktisch dasselbe bezweckt hätte.

Verfassungsinitiativen mit dem Ziel, eine falsche Aussenpolitik zu korrigieren, wären nach den Urteilen des Bundesgerichts von 2012 und 2015 nicht mehr zulässig, beziehungsweise nicht umsetzbar. Als Jurist weiss Caroni, dass dieser Entzug von Volksrechten durch unser höchstes Gericht ein schwerer Verstoss gegen die Gewaltentrennung und eigentlich ein Justizskandal ist.

Richter sind keine Gesetzgeber und erst recht keine Verfassungsgeber. Wer nun behauptet, die Wiederherstellung dieser Volksrechte würde die Schweiz in ein Chaos stürzen und den Standort und die Menschenrechte gefährden, verkennt, dass die Initiative nur die Rückkehr zu den direkten Volksrechten bezweckt, wie sie vor 2012 bestanden haben. Wozu also die Panikmache?



Der Wirtschaftsverband Economiesuisse behauptet, eine Annahme der Selbstbestimmungs-Initiative würde der Schweizer Exportwirtschaft grössten Schaden zufügen, weil etwa 600 wichtige Verträge unter Dauervorbehalt gestellt würden. Woher dieses Misstrauen?

Das Schweizer Volk hat von der direkten Demokratie bisher vernünftigen Gebrauch gemacht und wirtschaftsfeindliche Vorlagen stets abgelehnt. Weil das Verfassungsinitiativrecht in der Aussenpolitik durch ein politisierendes Bundesgericht erst mit Entscheiden von 2012 und 2015 aufgehoben wurde, also vorher Bestand hatte, müssten die «wichtigen Verträge» früher massiv gefährdet gewesen sein. Das Volk ist und war doch nicht so dumm, gegen die eigenen Wirtschaftsinteressen zu stimmen.

Aber gescheit genug, Entscheide zu korrigieren, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Auch vom behaupteten Rechtsbruch keine Spur. Die Initiative sieht vor, im Konfliktfall zwischen Schweizer Verfassung und nichtzwingendem Völkerrecht neu zu verhandeln oder den Vertrag bei Nichteinigung zu kündigen. Das würde nur in den wenigen Fällen geschehen, wo krass gegen Volksinteressen politisiert worden ist.

Am 25. November entscheiden wir, ob die direkte Demokratie und die Freiheit der Schweiz weiterhin Bestand haben oder nicht. Freiheit und Selbstbestimmung sind unsere Grundrechte. Diese sind seit über 150 Jahren das Erfolgsmodell der Schweiz, werden aber immer mehr zur Farce und sind gefährdet.

Volksentscheide wie bei der Verwahrungs-, der Ausschaffungs- und der Masseneinwanderungs-Initiative werden nicht nach dem Volkswillen umgesetzt, und das alles unter dem Vorwand des Internationalen über Schweizer Rechts oder wegen der Härtefallklausel. Fordern wir unser Recht zur Selbstbestimmung ein, für Freiheit und Entscheidungsrecht für unsere Richter, so wie es der Anspruch ist für ein freies Land. Kämpfen wir gemeinsam für eine freie und unabhängige Schweiz, sagen wir mit Überzeugung Ja am 25. November!