Leserbrief Das Ausbrennen des Horn-Ansatzes ist nicht ungefährlich Leserbrief zur Hornkuh-Initiative vom 25. November. Ernst Krüsi-Roth, Speicherschwendi, Landwirt

Enthornung – Folge von internationalem Druck für den Laufstall, damit Senkung der Produktionskosten. Druck vom geschätzten Konsumenten – billig, billig. Also runter mit dem Milchpreis bis zur Aufgabe der bäuerlichen Landwirtschaft. Hörner passen nicht im Laufstall, also weg damit! Nun ist der Weg frei geworden für industrielle Grossbetriebe mit seltener Beziehung zum einzelnen Tier. Hauptsache rationell oder das vielgebrauchte moderne Fremdwort «effizient». Einzige Profiteure sind Grossbetriebe, Tierärzte und Zwischenhandel. Der sogenannte tierfreundliche Freilauf ist bekanntlich auch nicht «erhaben». Nichts wird gesagt über die weitverbreitete schmerzhafte Klauenkrankheit Mortellaro. Wegen ständig feuchter Klauen im Laufstall ist das Leiden fast nicht mehr wegzubringen.

Übrigens ist das Ausbrennen des Hornansatzes nicht so harmlos, wie einem beschönigend erklärt wird. Natürlich besteht gewisse Unfallgefahr mit Hörnern. Aber man lernt von Kindheit an, damit vorsichtig umzugehen wie in unzähligen anderen Gefahren im Bauernbetrieb. Die Hornkuh-Initiative will die Mindereinnahmen wegen platzbedingter kleinerer Tierbestände sowie Mehrarbeit für Hornformung im Wachstumsstadium etwas belohnen.

Da hauptsächlich kleinere, auch daseinsberechtigte Betriebe an der Tradition der Hornkuh festhalten, ist eine bescheidene Umlagerung der Direktzahlungen auf Kosten der mehr als 300 Grossbezüger von über 200'000 Franken pro Betrieb berechtigt. Der herrschende Frust vom Steuerzahler würde so etwas entschärft. Also Grund genug, um Ja zu sagen.