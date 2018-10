Leserbrief Clevere Polizei liess sich nicht täuschen Ausbrecherkönig gefasst, Ausgabe vom 4. Oktober. Urte Furrer, Zuzwil

In dieser SDA-Meldung fehlt ein Detail, das besonders im Kanton St.Gallen nach der Abstimmung zum Verhüllungsverbot von Interesse ist. Deshalb sollte den St.Gallern nicht vorenthalten werden, was von verschiedenen Medien am 3. Oktober berichtet wurde.

Etwa von abcNews: der Pariser Staatsanwalt François Molins sagte an einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass sich Faid, während er nach dem Ausbruch auf freiem Fuss war, in der Öffentlichkeit mit einer Burka verhüllte, um seine Identität zu verschleiern. Die clevere französische Polizei liess sich nicht täuschen. Sie durchschaute selbstverständlich seinen üblen Trick und griff dann in einem günstigen Moment zu, so dass in einer unblutigen Aktion noch weitere Komplizen mitverhaftet werden konnten.