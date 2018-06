Leserbrief «Bleiben wir am Ball!» Leserbrief zum Artikel «Lafarge-Holcim kommt nach Zug»

Zug ist ein für global tätige Konzerne sehr attraktiver Wirtschaftsstandort. Das ist gut so. Nun zieht auch der weltgrösste Zementhersteller Lafarge-Holcim zu. Kein viel verschriener «Briefkasten». Im Gegenteil: Der juristische Sitz bleibt in Jona. Zu uns kommt der Konzernhauptsitz mit all seinen Aufgaben und Funktionen, echte Substanz. Die Steuer-Spielregeln werden derzeit international neu aufgestellt. Dennoch, oder gerade deswegen, geht die Zuger Erfolgsstory weiter. Bleiben wir am Ball!

Silvia Thalmann-Gut, CVP-Kantonsrätin