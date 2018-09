Leserbrief Bistum aufheben? Werner Meisel-Müller, Rorschach

Lieber, grossartiger und menschenfreundlicher Papst Franziskus, könnte man das Bistum Chur nicht einfach aufheben und an seiner Stelle ein Bistum Kloster Einsiedeln mit einem vernünftigen Abt als Bischof schaffen? Die Katholiken in der Schweiz wären dankbar, wenn an Stelle von Gehässigkeiten wieder Achtung und Verständnis für alle Geschöpfe Gottes treten könnten.