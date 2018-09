Leserbrief Bienenwolf und Evolution Die Wölfe sind unter uns, Ausgabe vom 30. August Felix Sachs, St.Gallen

Siegfried Kellers anschauliche Beschreibung des Jagdverhaltens des Bienenwolfs erinnert an ähnliche wundersame Techniken im Insektenreich. Jean-Henri Fabre beschrieb ab 1879 (20 Jahre nach «Origin of species» von Charles Darwin) in seinen «Erinnerungen eines Insektenforschers» detailgenau die Jagdtechniken der Rauhen Sandwespe (Ammophila hirsuta).

Zugleich stellte er Darwin im Briefwechsel solche Fragen: Wie war es möglich, dass ein so kompliziertes Verhalten, das auf allen Ebenen in höchster Perfektion gelingen muss (chemisch: Formel des Cocktails, das die Beute betäuben, nicht töten sollte; körperlich: Abmessungen und Muskelkräfte, um die wehrhafte Raupe richtig packen zu können, und Giftstachel, mit dem sie alle neun Ganglien der Raupe treffsicher anstechen muss; Verhalten: vererbter Instinkt, um die im Sandboden vergrabenen Raupen zu finden, auszugraben, zu betäuben und mit dem eigenen Ei versehen in der eigenen Höhle sicher versteckt sich selbst zu überlassen) – wie konnte ein so präzises System durch rein zufällige Anpassungen langsam und allmählich entstanden sein? Auf diese Frage haben nicht einmal die heutigen «synthetischen Evolutionstheorien» eine Antwort.

Es geht nicht darum, die Biologie im geringsten in Frage zu stellen und die Antwort in einem «übernatürlichen Geist» zu suchen, was nichts anderes als eine billige Flucht weg von den wundersamen Geheimnissen der Natur wäre und oft genug in Lehren über ein Gottesbild endet, das für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Mit den Worten Fabres: «Seien Sie angesichts der Wirklichkeit demütig und gestehen Sie Ihre Unwissenheit ein, anstatt Ihre Verwirrung mit leeren Erklärungen zu bemänteln!»

Ich füge an: Entdecken, bewundern und bauen Sie auf die in Ihnen selbst verborgenen wundersamen Fähigkeiten – in Dankbarkeit und Demut, in Harmonie mit allem: Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen!