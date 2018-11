Leserbrief Betrüger nicht belohnen Leserbrief: Verdachtsmomente und Abklärungen, Ausgabe vom 7. November. Roland Löw, Steinebrunn

Liebe Regula Streckeisen. Dein Leserbrief kann so nicht unbeantwortet bleiben. Wenn du schreibst, dass die Sozialversicherungen mehr Kompetenzen als die Polizei oder der Nachrichtendienst erhalten, so stimmt dies in keiner Weise und ist klar irreführend.

In der Abstimmungsbotschaft ist auf Seite 29 klar geregelt, welche Organisationen für was zuständig sind. Glaubst du denn wirklich, dass wenn zum Beispiel die Invaliden- oder Unfallversicherung einen Verdacht hat und diesen unserer Polizei oder dem Staatsanwalt meldet, diese dann dem namentlich bekannten Versicherten nachspioniert oder ihn selber observiert? Dies ist doch Sache der Versicherungsgesellschaft, und dazu sind die neuen geschaffenen Grundlagen im Bundesgesetz klar geregelt.

Auch wenn immer wieder behauptet wird, Observierungen und Überwachungen seien auch in Privaträumen möglich, so ist dies einfach unwahr. Die Bestimmungen im Gesetz verbieten dies nämlich ausdrücklich.

Ich will nicht, dass jemand einen finanziellen Anspruch geltend macht, bei dem er willentlich betrogen hat. Deshalb kommt für mich nur ein Ja auf den Stimmzettel.