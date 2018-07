Leserbrief Beste Werbung fürs Ägerital Zum Ägeriseelauf

Der traditionelle Ägeriseelauf ist fester Bestandteil in der Agenda vieler Läuferinnen und Läufer und aus unserem Ägerital nicht mehr wegzudenken. Wann immer ich es mir einrichten kann, besuche ich den Laufsportanlass, der nicht nur Top-Athleten, sondern auch jungen und junggebliebenen Hobbysportlern viel Freude bereitet. Die 20. Ausgabe des Ägeriseelaufs am vergangenen Freitag war in meinen Augen wiederum ein voller Erfolg.

Der Anlass begeisterte einerseits 1350 Läuferinnen und Läufer aus vielen Ländern, andererseits zahlreiche Zuschauer aus nah und fern – dies trotz «bescheidenem» Wetter. Bereits kurz nach dem Start musste Schutz vor dem Regen gesucht werden. Dank der Live-Übertragung war man jedoch auch im gut besuchten Festzelt stets über den aktuellen Stand informiert. Es dauerte nicht lange, schon düsten die ersten Läuferinnen und Läufer Richtung Ziel.

In rund 42,5 Minuten die 14,14 Kilometer des Laufs zu absolvieren, ist eine Top-Leistung – Bravo, Valentin Pfeil aus Österreich! Bei den Damen gelang Martina Strähl aus Horriwil SO mit 47:01:9. Ein neuer Streckenrekord – wow, auch ihr ganz herzlichen Glückwunsch! Ein dickes Lob und Dankeschön gebührt dem gesamten Organisationskomitee sowie allen Helferinnen und Helfern, Mitwirkenden, Sponsoren und Gönnern. Es war ein toller Event und beste Werbung für unser wunderschönes Ägerital!

Thomas Müller, Vizepräsident SVP Oberägeri und Gemeinderatskandidat