Leserbrief Bessere Lösung Mit Eseln gegen die Müllberge, Ausgabe vom 14. September. Vreni Messmer, Wittenbach

Es ist lobenswert, dass der junge Mann etwas gegen die Müllberge von Bamako (Mali) tun will. Aber das Wort Tierwohl kennt er offenbar nicht. Die schwere Last auf dem Wagen hievt den Esel in die Luft – er hat keinen Boden mehr unter den Füssen.

Gut, dass die Fondation Franz Weber sich weltweit einsetzt für geschundene Tiere. In Argentinien wurden schon viele Müllpferde durch Elektromobile ersetzt.