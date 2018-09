Leserbrief Auf Tauchstation Othmar Keller, Wattwil

Die Verunsicherung um die Spitäler im Kanton St.Gallen ist gross. Der Verwaltungsrat glänzt immer wieder mit neuen Ideen und Ankündigungen, welche nicht in ihren Kompetenzbereich fallen. Von den Politikern/-innen hört man wenig, obwohl sie entscheiden über die Spitalzukunft. Sind wohl «auf Tauchstation» gegangen.

Bald sind Kantonsratswahlen, und der Bürger will gerne wissen, was die Gewählten darüber denken. Allfällige Wahlkorrekturen würden sich dann ja aufdrängen. Also dann nehmt Stellung dazu, oder will sich niemand die Finger verbrennen?